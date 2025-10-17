Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

"Miałam wrażenie, że obserwuję czerwie z filmu 'Diuna'"

Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
Holenderscy naukowcy próbują odkryć sekrety wąwozów na Marsie
Źródło: Faculty of Geosciences Utrecht University
Naukowcy wciąż szukają dowodów na to, że na Marsie istniało życie. Od lat ich uwagę przykuwają tajemnicze wąwozy. Holenderscy badacze odtworzyli sposób, w jaki powstają.

Wąskie, kręte wąwozy na Marsie, zaobserwowane na zboczach wydm, od lat stanowią zagadkę dla planetologów. Badacze z Uniwersytetu w Utrechcie przeprowadzili eksperyment w komorze symulującej marsjańskie warunki w Open University w brytyjskim Milton Keynes. W ten sposób odkryli, że wąwozy mogą powstawać dzięki blokom lodu z dwutlenku węgla (CO2). Dochodzi do tego w procesie sublimacji, czyli przejścia ze stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Swoje odkrycia opisali w czasopiśmie "Geophysical Research Letters".

- Wypróbowaliśmy różne rozwiązania, symulując zbocze wydmy o różnym nachyleniu. Spuściliśmy bryłę lodu dwutlenku węgla ze szczytu zbocza i obserwowaliśmy, co się stanie. Po znalezieniu odpowiedniego zbocza w końcu zobaczyliśmy rezultaty. Bryła lodu zaczęła wgryzać się w zbocze i przesuwać w dół. Miałam wrażenie, że obserwuję czerwie z filmu "Diuna" - powiedziała dr Lonneke Roelofs, główna autorka badania.

Inni eksperci już wcześniej podejrzewali, że bloki lodu mogą odgrywać ważną rolę w powstawaniu wąwozów. Dopiero jednak badacze z Uniwersytetu w Utrechcie odtworzyli jednak tego procesu.

Na Ziemi są niegroźne, na Marsie mogą zakłócić eksplorację
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na Ziemi są niegroźne, na Marsie mogą zakłócić eksplorację

Eksplodujące bloki lodu z CO2

Roelofs opisała proces powstawania wydm zasymulowany w komorze. Podczas marsjańskiej zimy, gdy temperatura spada do -120 stopni Celsjusza, na pustynnych wydmach - mniej więcej w połowie południowej półkuli Marsa - powstaje lód z dwutlenkiem węgla. Jego warstwa ma grubość nawet 70 centymetrów. Pod koniec zimy stoki wydm nagrzewają się i bloki lodu - niektóre o długości nawet metra - odrywają się.

Między ciepłym piaskiem a lodem panuje duża różnica temperatur, przez co dolna strona lodu od razu przechodzi w stan gazowy w procesie sublimacji. Ze względu na to, że kilogram gazu zajmuje znacznie więcej miejsca niż taka sama masa lodu, blok "eksploduje" - zapada się w stok i zostaje uwięziony w zagłębieniu otoczonym małymi grzbietami piasku. Proces sublimacji trwa jednak nadal, przez co piasek jest wyrzucany we wszystkich kierunkach. Blok stopniowo przesuwa się w dół i zostawia za sobą długi, głęboki wąwóz z niewielkimi grzbietami piasku po obu stronach.

Wąwozy na Marsie
Wąwozy na Marsie
Źródło: NASA/JPL/University of Arizona

Bloki lodu i wąwozy a życie na Marsie

Badacze zastanawiają się, czy proces prowadzący do powstawania wydm może oznaczać, że na Marsie kiedyś istniało życie.

- Mars jest naszym najbliższym sąsiadem. To jedyna skalista planeta położona blisko tak zwanej zielonej strefy Układu Słonecznego. Strefa ta znajduje się w takiej odległości od Słońca, która umożliwia istnienie ciekłej wody, a to warunek konieczny dla życia. Dlatego właśnie pytania o jego początki oraz o możliwość istnienia życia pozaziemskiego mogą znaleźć odpowiedź właśnie tutaj - wyjaśniła dr Roelofs.

Holenderska naukowczyni dodała, że badania nad powstawaniem struktur krajobrazowych na innych planetach pozwalają wyjść poza schematy, w jakich myślimy o Ziemi. Dzięki temu naukowcy mogą stawiać sobie nieco inne pytania, które z kolei mogą dostarczać nowych spostrzeżeń dotyczących procesów zachodzących na naszej planecie.

Kluczowa misja w kosmos może odbyć się szybciej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kluczowa misja w kosmos może odbyć się szybciej

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: PAP, Utrecht University

Źródło zdjęcia głównego: NASA/JPL-Caltech

Udostępnij:
TAGI:
Badania naukoweMarsKosmos
Czytaj także:
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Silny wiatr i ulewy. IMGW ostrzega tę część kraju
Prognoza
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
Tutaj nocą dość mocno popada
Prognoza
Wydra "ukradła" deskę surferce
Wydra zabrała deskę surferce
Wiewiórka szara (łac. Sciurus carolinensis)
Nas męczy, a wiewiórkom może sprzyjać
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
W pogodzie będzie się działo. Niż ma przynieść zimowe opady, a wyż - lekki mróz
Prognoza
W prognozach widać wzrost temperatury
Jest szansa na 20 stopni. A czego spodziewać się 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Miasto Poza Rica w Meksyku po powodziach
Zmarło 70 osób. Ocalali nie mają dachu nad głową
Las deszczowy w Parku Narodowym Eungella w Queensland
W lasach zaobserwowano zmianę. "Sygnał ostrzegawczy"
Po burzy gradowej w Boliwii
Ulice jak strumienie, biało na chodnikach. "Nigdy nie padało tak intensywnie"
Pochmurno
Pochmurny piątek z przejaśnieniami, ale i opadami
Prognoza
Dinozaur
Odkryto jeden z najstarszych gatunków dinozaurów
Nauka
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
"Pierwszy raz widziałem to zjawisko. Bajkowe doświadczenie"
Polska
Katastrofa ekologiczna na Odrze
"Musimy nauczyć się z nią żyć"
Polska
Noc, mgła, jesień, zamglenie
Mglista noc ze słabymi opadami
Prognoza
Deszcz ze śniegiem
Wielki wir niżowy przyniesie deszcz ze śniegiem i śnieg
Prognoza
Skutki burzy w Malezji
Przestawiła samochód. Chwilę później spadło na niego drzewo
Dostarczył pizzę mimo powodzi
Kurier dostarczył pizzę kajakiem
Ptak ranny w wyniku ataku kierowcy ciężarówki na Florydzie
Przejechał ciężarówką 50 ptaków. "To wyjątkowo okrutne"
Smog
Oto polscy smogowi rekordziści. Eksperci biją na alarm
Polska
Alaska zmaga się z katastrofalną powodzią
Akcja, jaka na Alasce prawie się nie zdarza
Sahara
Deszczowe prognozy dla Sahary. Wzrost o kilkadziesiąt procent
Nauka
Skutki powodzi w Meksyku
Wiele miejsc odciętych od świata. "Sytuacja jest okropna"
Jesień, spadające liście, pochmurno, pogodnie
Typowo jesienna aura, do 14 stopni na termometrach
Prognoza
Sprzątanie po powodziach w stanie Puebla
Wody opadły, nic nie zostało. "Jesteśmy w całkowitym kryzysie"
Gęsta mgła, mgliście, noc, jesień
Noc pod znakiem deszczu i mgieł
Prognoza
Śmiertelny wypadek w Tatrach
Wypadek w Tatrach. Zginął turysta
Polska
Żubr - zdjęcie poglądowe
Na Podkarpaciu padła żubrzyca. Przyczyną może być gruźlica
Polska
Słynna dziura w chodniku w Chicago
Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna
Ciekawostki
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Ponad miliard dolarów strat. "To rozdziera serce"
Hodowla łososi w Szkocji
Łososie uciekły z hodowli po burzy. To nie wróży nic dobrego
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica