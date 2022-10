Namibia. Tajemnicze kręgi w trawie. Naukowcy twierdzą, że rozwiązali ich zagadkę

Pośród łąk Namibii, 80-140 kilometrów od wybrzeża, znajdują się kręgi o kilkumetrowych średnicach, oddzielone od siebie nawzajem o około 10 metrów. Nazywane są "fairy circles", co można przetłumaczyć jako "bajkowe kręgi" lub "kręgi wróżek". Takich "placków" gołej ziemi w morzu traw są nawet miliony. Tworzą dobrze widoczny z daleka, charakterystyczny wzór. Badacze do tej pory nie byli zgodni, skąd wzięło się to zjawisko. Według jednej z teorii kręgi to efekt działalności termitów. Zgodnie z drugą - "odpowiedzialne" są za nie rośliny.