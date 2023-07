Tajemnicza alergia na mięso. Mogą ją wywoływać kleszcze

Według najnowszych analiz CDC, które ukazały się w czwartek, tak zwany zespół alfa-gal, który wywołuje silną alergię po spożyciu mięsa, potencjalnie zagrażającą życiu, zaczyna dotykać coraz większy odsetek populacji. Badacze odkryli, że za rozprzestrzenianie się schorzenia odpowiadać mogą kleszcze z gatunku Amblyomma americanum . Substancje, które wywołują alergię, są zawarte w ich ślinie i zostają wprowadzone do organizmu ludzi poprzez ukąszenie. Pajęczak ten jest łatwy do rozpoznania, gdyż ma charakterystyczną białą plamkę na odwłoku. Występuje głównie w południowej i wschodniej części Stanów Zjednoczonych, jednak jak ostrzegają CDC, ich zasięg rozszerza się wraz z postępowaniem zmian klimatu.

Szereg objawów

Jak podają badacze, objawy tego zespołu obejmują głównie skurcze żołądka, biegunkę, pokrzywkę, duszności, spadek ciśnienia krwi, obrzęki warg, gardła, języka lub powiek, zawroty głowy, omdlenia, a także wstrząs anafilaktyczny. Reakcje mogą jednak różnić się w zależności od osoby - niektórzy mogą wcale nie wykazywać objawów zakażenia. Jeśli jednak dochodzi do anafilaksji, należy się pilnie skontaktować z lekarzem.

Trudny do zdiagnozowania

Jednak ze względu na trudności w zdiagnozowaniu, CDC podaje, że łącznie nawet 450 tysięcy Amerykanów może mieć predyspozycje do objawów alergii z powodu zespołu alfa-gal. Według ankiety przeprowadzonej w ubiegłym roku wśród 1500 lekarzy i pracowników służby zdrowia, nawet 42 procent z nich nigdy nie słyszało o tym zespole. Co więcej, około jedna trzecia respondentów uznała, że "nie jest do końca pewna", że byłaby w stanie zidentyfikować chorobę. Jedynie pięć procent lekarzy stwierdziło, że jest "bardzo pewna" tej umiejętności.