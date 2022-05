Szympansy potrafią mówić "pełnymi zdaniami", a nawet tworzą własną składnię

Tysiące wokalizacji, 12 typów komunikatów

Składnia jest rzeczą ludzką

To właśnie w składni leży sekret komunikacji. Jak szacują naukowcy, większość języków świata wykorzystuje poniżej 50 różnych dźwięków, a to sposób, w jakie je łączymy, pozwala uzyskać nieskończoną liczbę znaczeń. Małpy naczelne komunikują się ze sobą za pomocą około 38 dźwięków, ale do tej pory nie były one szczegółowo analizowane.