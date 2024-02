Szturchanie, ciągnięcie za włosy. Młode małpy lubią dokuczać starszym

Badania przeprowadzone w ogrodach zoologicznych w San Diego w USA i Lipsku w Niemczech wykazały, że młode szympansy, orangutany, bonobo i goryle potrafią zachowywać się jak ludzkie dzieci. Zwierzęta zaczepiają i drażnią przedstawicieli swojego gatunku. Do takich wniosków doszli naukowcy na podstawie analizy 75 godzin nagrań. Eksperci udokumentowali 142 wyraźne zachowania, w których małpy człekokształtne dokuczały swoim towarzyszom, przy czym większość z nich została zainicjowana przez młode osobniki w wieku od trzech do pięciu lat.

- Drażnienie może polegać na tym, że osobnik zaskakuje drugiego, na przykład uderzając go lub szturchając, a następnie ciągnie go za włosy lub macha przedmiotem przed pyskiem - opowiedziała w rozmowie z agencją informacyjną Reuters doktor Isabelle Laumer, badaczka z Towarzystwa Maxa Plancka w Niemczech. Wyniki badania opublikowano 14 lutego w czasopiśmie "Proceedings of the Royal Society B".