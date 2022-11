Szczury mają poczucie rytmu. I to bardzo podobne do ludzkiego

Mozart, Queen i Lady Gaga

Aby sprawdzić poczucie rytmu u szczurów, badacze z Uniwersytetu Tokijskiego wyposażyli zwierzęta w bezprzewodowe miniaturowe żyroskopy, które mierzyły nawet najmniejsze ruchy ich łebków. Zwierzętom prezentowano minutowe wycinki różnych utworów, od Sonaty na dwa fortepiany K.448 Mozarta po "Born This Way" Lady Gagi i "Another One Bites The Dust" Queen. Utwory odtwarzane były w czterech różnych tempach, odpowiadających 75, 100, 200 i 400 proc. tempa oryginału. Jako grupa kontrolna wykorzystani zostali ludzcy słuchacze, którzy również nosili żyroskopy na słuchawkach.