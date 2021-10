Szczepienie przeciwko COVID-19 może częściowo chronić także przed zakażeniem innymi koronawirusami

- Do czasu naszego badania nie było jasne, czy jeśli ktoś będzie wystawiony na jednego koronawirusa, to będzie mógł nabyć krzyżową odporność przeciwko innym. Pokazaliśmy, że tak właśnie jest - mówił prof. Pablo Penaloza-MacMaster, autor pracy opublikowanej na łamach czasopisma akademickiego "Journal of Clinical Investigation".