Świetlny ślad rozjaśnił niebo nad Szczecinem. Ekspert tłumaczy, skąd wzięło się to zjawisko

Planetoida 3200 Phaethon, źródło spektakularnego deszczu Geminidów, obraca się coraz szybciej - zaobserwował międzynarodowy zespół naukowców. Dlaczego tak się dzieje? Nie do końca wiadomo. A nie jest to bez znaczenia, jako że to ciało niebieskie zalicza się do grupy obiektów bliskich Ziemi. Dlatego bliższe poznanie jego zachowania może pomóc nam w skutecznej obronie przed ewentualnymi zagrożeniami z kosmosu.