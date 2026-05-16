Szczątki rakiety wejdą w ziemską atmosferę. POLSA wydała komunikat
Rosyjska rakieta FREGAT została wystrzelona z Rosji w przestrzeń kosmiczną 23 marca bieżącego roku. Szacunkowa masa obiektu, który ma wejść ponownie w atmosferę, wynosi około tysiąc kilogramów.
"Na podstawie najnowszych dostępnych informacji orbitalnych szacujemy ponowne wejście w atmosferę fragmentu rakiety FREGAT (NORAD: 68537) między 16 maja godziną 19.53 a 17 maja godziną 04.03 czasu polskiego nad Oceanem Spokojnym (moment wejścia w atmosferę: 16 maja godz. 23.58 czasu polskiego)" - poinformowała POLSA w sobotnim komunikacie.
Przelot może być widoczny nisko nad horyzontem
Agencja podkreśliła, że według obliczeń nie ma obecnie przelotów tego obiektu nad terytorium Polski, ale może on znaleźć się nad innymi krajami Unii Europejskiej, między innymi Francją i Litwą.
"Około 50 minut przed ponownym wejściem w atmosferę, przelot może być widoczny nisko nad horyzontem z terenów wschodniej Polski" - wskazała POLSA.
Za pomocą tej rakiety w marcu 2026 r. w przestrzeń kosmiczną wyniesiono 16 satelitów Rassvet. Jak stwierdził w maju ubiegłego roku cytowany przez media szef rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos, Dmitrij Bakanow - mają być one "odpowiedzią na Starlinki" firmy SpaceX Elona Muska.