Sygnały z Kosmosu. Astronomowie wykryli "bicie serca" miliardy lat świetlnych od Ziemi

Astronomowie z amerykańskiej uczelni Massachusetts Institute of Technology (MIT) i innych ośrodków badawczych wykryli powtarzający się sygnał radiowy z galaktyki oddalonej o miliardy lat świetlnych od Ziemi. Zaskoczyła ich jego regularność, którą porównują do bicia ludzkiego serca. Tajemnicą pozostaje źródło sygnału, choć naukowcy mają pewne podejrzenia.

Sygnał pojawia się regularnie i trwa maksymalnie trzy sekundy, podczas gdy większość podobnych szybkich wybuchów radiowych nazywanych też szybkimi błyskami radiowymi (Fast Radio Burst - FRB), do jakich zaliczony został ten właśnie odkryty, trwa milisekundy. Jak podał w informacji prasowej MIT, "w tym oknie wykryte zostały wybuchy fal radiowych powtarzające się co 0,2 sekundy według wyraźnego rytmu podobnego do bijącego serca".