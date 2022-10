Rodzina neandertalczyków z Syberii. Jej szczątki dają nam wgląd w społeczność sprzed tysięcy lat

Ojcowie, babki, kuzyni

Szczątki neandertalczyków zostały znalezione w dwóch syberyjskich jaskiniach: Czagjarskaja i Okładnikowa - jak szacują naukowcy, pochodzą one sprzed 54 tysięcy lat. Łącznie przebadano 17 szczątków, pochodzących od 13 przedstawicieli gatunku. Wśród nich było siedmiu mężczyzn i sześć kobiet, w tym osiem osób dorosłych oraz pięcioro dzieci i nastolatków. Dzięki analizom genetycznym badaczom udało się ustalić pokrewieństwo pomiędzy neandertalczykami. Część szczątków należała do ojca i jego nastoletniej córki, a inne - do spokrewnionej z nimi kobiety, najprawdopodobniej ciotki, babki lub kuzynki, jak również chłopca w wieku 8-12 lat.

- Niesamowite jest, że pochodzą oni z tego samego czasu - wskazuje Laurits Skov, główny autor badania. - Oznacza to, że należeli zapewne do tej samej społeczności. Po raz pierwszy zatem badania genetyczne pozwalają nam na wgląd w społeczną organizację neandertalskiej wspólnoty.

Bardziej ludzki neandertalczyk

Analiza danych wskazała, że społeczność charakteryzowała się niską różnorodnością genetyczną, podobną do gatunków zagrożonych wyginięciem. Naukowcy wnioskują na tej podstawie, że społeczności neandertalskie składały się z małych grup bliskich krewnych, liczących od 10 do 20 członków. Największą różnorodność wykazywało mitochondrialne DNA, dziedziczone po matkach - wskazuje to, że w społecznościach neandertalskich to kobiety przenosiły się, aby zamieszkać w miejscu przebywania swoich partnerów.