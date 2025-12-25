Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca

Misja Artemis II odbędzie się w 2026 roku Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved/NASA

W świątecznej scenerii w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy’ego na Florydzie pojawił się nietypowy gość. Święty Mikołaj - za którego przebrał się inżynier NASA Guy Naylor - zapozował 11 grudnia 2025 roku przy potężnej rakiecie Space Launch System (SLS) oraz statku Orion, ustawionych w kultowym budynku Vehicle Assembly Building. Oba obiekty zostały połączone w październiku i obecnie wchodzą w końcową fazę przygotowań przed pierwszym załogowym lotem programu Artemis.

Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja Źródło: NASA/Adeline Morgan

Kiedy start misji?

W weekend poprzedzający święta Bożego Narodzenia załoga po raz pierwszy zajęła miejsca w kapsule Orion podczas próbnego odliczania To ćwiczenie, które zazwyczaj przeprowadza się tuż przed startem, jednak tym razem odbyło się jeszcze w hali. Astronauci, ubrani w charakterystyczne pomarańczowe skafandry, wspólnie z zespołem kontroli lotów z Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy’ego przećwiczyli wszystkie procedury obowiązujące w dniu startu.

Choć test nie obył się bez trudności, dowódca misji Reid Wiseman określił go mianem "ogromnego sukcesu", podkreślając, że zarówno pojazd, jak i zespół NASA sprostali postawionym wyzwaniom. Agencja nadal analizuje wyniki ćwiczeń, a ostateczna decyzja dotycząca terminu startu ma zapaść na początku 2026 roku.

Obecnie NASA bierze pod uwagę pięć potencjalnych okien startowych w lutym, najwcześniej start mógłby się odbyć 6 lutego 2026 roku. Aby dotrzymać tego terminu, rakieta SLS wraz ze statkiem Orion muszą zostać przetransportowane na stanowisko startowe 39B już w połowie stycznia. Tam przeprowadzony zostanie kluczowy test tankowania, po którym misja może zostać oficjalnie dopuszczona do lotu. W przypadku opóźnień w przygotowaniach, start może zostać przesunięty na początek marca.

Pierwszy od ponad 50 lat załogowy lot tak daleko od Ziemi

Po starcie załoga spędzi około 25 godzin na orbicie okołoziemskiej, testując systemy podtrzymywania życia, napęd i nawigację. Następnie, po serii manewrów w pobliżu górnego stopnia rakiety SLS, statek wejdzie na trajektorię powrotną wokół Księżyca, po czym wróci na Ziemię, wodując w Oceanie Spokojnym. W odróżnieniu od przyszłej misji Artemis III, Orion nie wejdzie na orbitę Księżyca, lecz okrąży go po tzw. trajektorii swobodnego powrotu.

Artemis II będzie pierwszym od czasu misji Apollo 17 w 1972 roku załogowym lotem tak daleko od Ziemi i stanowi kluczowy etap na drodze do ponownego lądowania człowieka na Księżycu w ramach misji Artemis III, planowanej na 2028 rok. Program Artemis ma na celu nie tylko powrót astronautów na powierzchnię Księżyca, lecz także zbudowanie fundamentów dalszej eksploracji kosmosu, w tym wyprawy na Marsa.