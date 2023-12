Badacze ostrzegają przed gwałtownym uwolnieniem się metanu w Arktyce

Gaz ziemny, który znajduje się pod wieczną zmarzliną na Svalbardzie, może się przemieszczać, a co za tym idzie - również uciekać. Norwescy naukowcy dokonali analizy pokładów metanu w arktycznym archipelagu i odkryli, że gazu prawdopodobnie jest znacznie więcej, niż dotychczas myślano. Uwolnienie go do atmosfery może doprowadzić do samonapędzającego się procesu przyspieszającego zmiany klimatyczne.

Powszechny surowiec

Jednocześnie w niektórych miejscach, w których wstępne badania wykazywały obecność gazu, nie udało się go odnaleźć - badacze wysnuli hipotezę, że zdążył się przemieścić. Mimo to pokłady były dużo powszechniejsze, niż się spodziewano.

Błędne koło

Jak wyjaśnili naukowcy, jeśli odpowiednio duża ilość gazu ziemnego - w którego skład wchodzą gazy cieplarniane takie, jak metan - uleci do atmosfery, z dużym prawdopodobieństwem spowoduje to lawinowe uwalnianie jego pokładów. Ucieczka dużej objętości gazu ziemnego może przyspieszyć ocieplenie klimatu, a to z kolei doprowadzi do roztapiania się wiecznej zmarzliny, co jeszcze przyspieszy uwalnianie gazu.