Superpełnia Księżyca już tej nocy. Kiedy można obserwować to zjawisko

Pełnia Księżyca pojawia się raz na około 29,5 dnia. Jednak orbita naszego naturalnego satelity jest nie kołowa, tylko eliptyczna. Średnia odległość to 384 tysiące kilometrów, ale różnica pomiędzy najdalszym punktem (apogeum), a punktem najbliższym (perygeum) wynosi 10 procent. Oznacza to, że tarcza Księżyca widoczna na niebie wydaje się większa bądź mniejsza, w zależności od dystansu tego obiektu od Ziemi.

Jeśli Księżyc, będąc w pełni, dodatkowo znajduje się w pobliżu perygeum swojej orbity, świeci wtedy wyjątkowo jasno. Taka sytuacja bywa nazywana superpełnią albo superksiężycem. Srebrny Glob może być wtedy dla obserwatora do 14 procent większy i świecić do 30 procent jaśniej, niż gdyby znajdował się w apogeum.

Superpełnia Księżyca. Kiedy się pojawi?

Truskawkowa pełnia Księżyca. Skąd nazwa?

Czerwcowa pełnia Księżyca nosi nazwę Truskawkowego Księżyca. W ten sposób nazywały go rdzenne plemiona Ameryki, odnosząc się do tego, że czerwiec to okres zbierania truskawek. Inne nazwy dla czerwcowej pełni to Różany Księżyc albo Gorący Księżyc.