Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?

Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Pełnia Wilczego Księżyca
Źródło: Kontakt 24
Tegoroczny grudzień zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie dla obserwatorów nocnego nieba. Przed nami superksiężyc, rój Geminidów oraz inne ciekawe zjawiska astronomiczne. To najlepszy czas, by sięgnąć po teleskop lub po prostu spojrzeć w niebo.

W grudniu miłośników astronomii czeka wiele ciekawych zjawisk - od rozświetlonego superksiężyca po słynne roje meteorów Geminidów i Ursydów.

Ostatnia pełnia w tym roku

Noc z 4 na 5 grudnia przyniesie ostatnią pełnię 2025 roku, która będzie jednocześnie superksiężycem. Nasz naturalny satelita znajdzie się bardzo blisko Ziemi, w związku z czym będzie wydawał się wyraźnie większy i jaśniejszy niż zwykle. Grudniową pełnię określa się mianem Zimnego Księżyca - nazwa ta nawiązuje do zimowej pory roku i długich, mroźnych nocy.

W połowie miesiąca, w nocy z 13 na 14 grudnia, kulminację osiągnie jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk roku - rój meteorów Geminidów. Przy sprzyjających warunkach można będzie zobaczyć nawet ponad 100 spadających gwiazd na godzinę. Geminidy są dobrze widoczne już w godzinach wieczornych, zwłaszcza na terenach oddalonych od miast. Najlepszy czas na ich obserwację przypada na późny wieczór oraz czas tuż przed wschodem Księżyca.

Przesłuchali 28 godzin nagrań z Marsa i odkryli coś niezwykłego
W niedzielę 21 grudnia o godzinie 16.03 czasu polskiego nastąpi przesilenie zimowe. Wówczas rozpocznie się astronomiczna zima. Tego dnia na półkuli północnej przypada najkrótszy dzień i najdłuższa noc w roku.

Grudzień kończy się ostatnim w roku rojem meteorów - Ursydów, których szczyt przypada z nocy 21 na 22 grudnia. Choć Ursydy są mniej efektowne niż Geminidy - można zaobserwować około 10 przelatujących meteorów na godzinę - warto zaplanować obserwację nieba w drugiej połowie nocy, gdy promieniowanie roju wzniesie się wysoko na północnym niebie.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: AccuWeather

Źródło zdjęcia głównego: Jaga_/Kontakt24

KsiężycKosmosZima
