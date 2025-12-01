Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?

Pełnia Wilczego Księżyca Źródło: Kontakt 24

W grudniu miłośników astronomii czeka wiele ciekawych zjawisk - od rozświetlonego superksiężyca po słynne roje meteorów Geminidów i Ursydów.

Ostatnia pełnia w tym roku

Noc z 4 na 5 grudnia przyniesie ostatnią pełnię 2025 roku, która będzie jednocześnie superksiężycem. Nasz naturalny satelita znajdzie się bardzo blisko Ziemi, w związku z czym będzie wydawał się wyraźnie większy i jaśniejszy niż zwykle. Grudniową pełnię określa się mianem Zimnego Księżyca - nazwa ta nawiązuje do zimowej pory roku i długich, mroźnych nocy.

W połowie miesiąca, w nocy z 13 na 14 grudnia, kulminację osiągnie jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk roku - rój meteorów Geminidów. Przy sprzyjających warunkach można będzie zobaczyć nawet ponad 100 spadających gwiazd na godzinę. Geminidy są dobrze widoczne już w godzinach wieczornych, zwłaszcza na terenach oddalonych od miast. Najlepszy czas na ich obserwację przypada na późny wieczór oraz czas tuż przed wschodem Księżyca.

W niedzielę 21 grudnia o godzinie 16.03 czasu polskiego nastąpi przesilenie zimowe. Wówczas rozpocznie się astronomiczna zima. Tego dnia na półkuli północnej przypada najkrótszy dzień i najdłuższa noc w roku.

Grudzień kończy się ostatnim w roku rojem meteorów - Ursydów, których szczyt przypada z nocy 21 na 22 grudnia. Choć Ursydy są mniej efektowne niż Geminidy - można zaobserwować około 10 przelatujących meteorów na godzinę - warto zaplanować obserwację nieba w drugiej połowie nocy, gdy promieniowanie roju wzniesie się wysoko na północnym niebie.