Megarakieta gotowa do startu. Kolejny lot tej nocy

Dokonano ulepszeń

Na potrzeby ósmego lotu testowego, SpaceX wprowadziło kilka ulepszeń w górnym stopniu statku kosmicznego, zwiększając jego niezawodność i wydajność. Plan misji zakłada, że lot będzie trwać nieco ponad godzinę. Będzie to kolejna próba złapania stopnia rakiety nośnej przez wieżę startową. Dotychczas udało się to już dwa razy. SpaceX chce także wykorzystać symulatory Starlink, zaprojektowane na wzór satelitów najnowszych generacji. Urządzenia mają spłonąć po wejściu w atmosferę.

Na podbój kosmosu

Starship ma 123 metry wysokości. Docelowo jest zaprojektowany tak, aby można było użyć go więcej niż tylko raz. To kluczowy element wizji SpaceX i jej właściciela Elona Muska w planach podbicia kosmosu. Jednak zanim te ambitne cele zostaną zrealizowane, przedsiębiorstwo musi udowodnić, że rakieta nadaje się do lotu i jest bezpieczna dla misji załogowych.