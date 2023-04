Sezon na tornada będzie trwać dłużej, zjawiska zagrożą nowym miejscom

W ubiegłych tygodniach przez środkowo-wschodnią część Stanów Zjednoczonych przeszła seria niszczycielskich tornad. 24 marca wiejący z prędkością 113 kilometrów na godzinę wiatr całkowicie zdewastował miejscowości Silver City i Rolling Fork w stanie Missisipi. Tydzień później żywioł przeszedł przez siedem stanów, przyczyniając się do śmierci co najmniej 32 osób. Niebezpieczna aura zawitała do kraju także we wtorek, kiedy to tornado nad stanem Illinois uszkodziło kilka budynków.