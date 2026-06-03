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Nauka

Sprawdzono, ile mikroplastiku uwalniają gąbki do mycia naczyń

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zmywanie talerze płyny do mycia naczyń - testy UOKiK
Naukowcy zbadali wpływ mikroplastiku na plemniki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gąbki kuchenne mogą być większym źródłem mikroplastiku niż się wydaje. Naukowcy przeanalizowali, jak dużo cząsteczek tworzyw sztucznych uwalnianych jest podczas korzystania z nich. Badanie wskazało także, że istnieje inny ważny czynnik warunkujący to, jak przyjazne dla środowiska jest zmywanie.

Gąbki kuchenne należą do najczęściej używanych artykułów gospodarstwa domowego. Bardzo często korzystamy z plastikowych czyścików, skutecznie usuwających zabrudzenia z naczyń. Podczas usuwania kuchennych resztek gąbki również się ścierają, uwalniając do kanalizacji tworzywo, z którego są zbudowane. Proces ten zainteresował autorów badania, które pojawiło się na łamach czasopisma "Environmental Advances".

Ochotnicy i robot do zmywania

Naukowcy pod kierownictwem zespołu z niemieckiego Uniwersytetu w Bonn zbadali, ile cząstek mikroplastiku uwalnia się z gąbek oraz jaki jest ich wpływ na środowisko. Przeprowadzili testy zarówno z udziałem ochotników, jak i specjalnego robota symulującego obciążenia wywierane na gąbki podczas zmywania. Do badania trafiły trzy rodzaje gąbek o różnej zawartości tworzyw sztucznych. Były one ważone przed i po użyciu w celu określenia, jak dużo materiału się starło.

Jak się okazało, wszystkie badane gąbki traciły materiał podczas użytkowania, uwalniając w ten sposób mikroplastik. Badacze oszacowali, że w zależności od rodzaju zmywaka do otoczenia może trafiać od 0,68 do 4,21 grama tworzyw sztucznych na osobę rocznie. Gąbki o niższej zawartości plastiku uwalniały go znacznie mniej.

Nie tylko mikroplastik

Badacze podkreślili, że chociaż ilość na osobę wydaje się niewielka, gąbki to produkt powszechnego użytku, a waga uwolnionego tworzywa szybko się sumuje. Przeliczyli, że w Niemczech niektóre rodzaje zmywaków kuchennych mogą generować do 355 ton mikroplastiku rocznie. Znaczna część tych cząstek jest zatrzymywana w oczyszczalniach ścieków, jednak kilka ton może przedostawać się do środowisk wodnych lub gleby.

Ręczne zmywanie ma wpływ na środowisko nie tylko ze względu na emisję mikroplastiku. Przeprowadzona w ramach badania ocena pokazała, że około 85-97 procent całkowitego wpływu tego procesu na środowisko wynika ze zużycia wody. Badacze zalecili, by zwrócić uwagę na to, jak dużo jej wykorzystujemy. Możemy również wybierać gąbki o mniejszej zawartości tworzyw sztucznych oraz używać ich przez dłuższy czas - jeśli wyrzucamy je przedwcześnie, do środowiska trafia więcej odpadów.

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Przenoszą toksyny, leki, rakotwórcze związki. I są wszędzie

Agnieszka Stradecka
Źródło: University of Bonn
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Tagi:
plastikNauka
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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