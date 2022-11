Spożywanie migdałów może poprawić kondycję mikroflory jelitowej

czytaj dalej

Do 10 milionów cząsteczek mikroplastiku dziennie - nawet tyle mogą zjadać walenie wraz z pokarmem. Analiza przeprowadzona przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda wykazała, że zwierzęta te pochłaniają znaczną ilość tych zanieczyszczeń. Jak wpływają one na organizmy tych ssaków? Do tego potrzebne są kolejne badania.