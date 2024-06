"Spektakularny" wyczyn żółwia może trafić do Księgi rekordów Guinnessa

Żółwie skórzaste (łac. Dermochelys coriacea) to gady, które nurkują najgłębiej. Jak podała amerykańska organizacja pozarządowa The Nature Conservancy, jakiś czas temu w tym roku przedstawiciel tego gatunku opuścił miejsce lęgowe na Wyspach Salomona i zanurkował na głębokość 1344 metrów pod powierzchnię oceanu. Dotychczas najgłębiej zanurkował inny żółw skórzasty, którego 1280 metrów zostało wpisane do Księgi rekordów Guinnessa.