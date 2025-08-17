Do dziesięciu razy sztuka. Starship ma znów polecieć

Starship od SpaceX jest gotów na kolejny, dziesiąty już lot testowy. Okno startowe ma otworzyć się w przyszłą niedzielę. Jak przekazała firma Elona Muska, w ciągu ostatnich tygodni wyeliminowano usterki, które poprzednio doprowadziły do eksplozji statku kosmicznego jeszcze przed startem.

SpaceX potwierdził w mediach społecznościowych, że dziesiąty lot testowy rakiety Starship został zaplanowany na niedzielę 24 sierpnia. Okno startowe ma otworzyć się o godzinie 19.30 czasu wschodniego letniego - w Polsce będzie wtedy godzina 1.30 w poniedziałek. Starship ma ruszyć

Jak przekazali przedstawiciele firmy, w nowej wersji pojazdu wprowadzono zmiany sprzętowe i operacyjne w celu zwiększenia niezawodności. Okazały się one niezbędne z uwagi na poprzednie testy, które zakończyły się wybuchem Starshipa. Podczas ostatniej, czerwcowej próby statek nawet nie wzbił się w przestworza - do eksplozji doszło jeszcze przed startem, podczas statycznego zapłonu.

Kolejna próba

Czerwcowa awaria była kolejnym z serii lotów próbnych zakończonych krytycznymi usterkami. Podczas dwóch lotów testowych na początku tego roku górny stopień rakiety, przeznaczony do przewozu załogi i ładunku, wybuchł niedługo po starcie. Starship zdołał dotrzeć w kosmos podczas ostatniego testu pod koniec maja, jednak podczas powrotu doszło do wycieku paliwa i utraty kontroli, a następnie eksplozji.

Starship to czarno-biały pojazd o wysokości 123 metrów, zaprojektowany tak, aby ostatecznie być w pełni wielokrotnego użytku i wystrzeliwany przy stosunkowo niskich kosztach. Celem projektu jest umożliwienie ludziom powrotu na Księżyc, a w przyszłości także załogowe loty na Marsa.

Przedsiębiorstwo Elona Muska spotkało się także z ostrą krytyką ze względu na wpływ swoich testów na ludzi i środowisko w pobliżu miejsc startu rakiet. W czerwcu prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum zagroziła SpaceX pozwem sądowym w związku z spadającymi odłamkami i zanieczyszczeniem spowodowanym startami rakiet.

Rakieta Starship PAP/Maciej Zieliński

Autorka/Autor:ast

Źródło: AFP, space.com