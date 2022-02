40 satelitów Elona Muska wpadło w burzę magnetyczną. Starlinki spłoną w atmosferze

Firma SpaceX należąca do Elona Muska w ubiegłym tygodniu wysłała w przestrzeń kosmiczną 49 satelitów Starlink. Okazało się, że urządzenia wpadły w burzę geomagnetyczną, przez co aż 40 z nich może nie osiągnąć zamierzonej orbity. Firma uspokoiła jednak, że żaden z satelitów nie spadnie na Ziemię, wszystkie doszczętnie spłoną w atmosferze.

"Niestety, satelity rozmieszczone w czwartek zostały znacząco dotknięte przez burzę geomagnetyczną, która wystąpiła w piątek" - napisała w oświadczeniu firma SpaceX. "Burze te powodują ocieplenie się atmosfery, wzrasta też jej gęstość na niższych wysokościach" - dodali. Jak tłumaczą eksperci ze SpaceX, szybkość i intensywność burzy spowodowały wytworzenie takiego oporu atmosferycznego, który był do 50 procent wyższy niż podczas poprzednich startów. To sprawi, że satelity nie dotrą do celu.