Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Megarakieta Starship od SpaceX dotarła na orbitę. Misja zakończyła się dużo wcześniej

|
Starship na orbicie
Rakieta Starship dotarła na orbitę
Źródło wideo: Reuters/SpaceX
Źródło zdj. gł.: Reuters/SpaceX
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rakieta Starship od SpaceX po raz pierwszy dotarła na orbitę okołoziemską. Misja, która rozpoczęła się w poniedziałek, miała trwać 10 godzin, ale zakończyła się zaledwie po trzech.

Czternasty lot testowy Starshipa rozpoczął się w poniedziałek, 28 września około godziny 14.50 naszego czasu. Rakieta wyruszyła z bazy SpaceX w Teksasie. Wyniesiony przez rakietę Super Heavy statek dotarł na orbitę po 25 minutach lotu, po czym zgodnie z planem zaczął umieszczanie na orbicie 26 satelitów sieci Starlink nowej generacji V3. Firma potwierdziła, że uzyskała połączenie z pierwszymi satelitami.

Lot miał trwać 10 godzin, skończył się dużo wcześniej

Był to pierwsze udane dotarcie Starshipa na orbitę oraz pierwsze rozmieszczenie przez niego funkcjonalnych satelitów. Pierwotnie zakładano, że misja potrwa 10 godzin, a rakieta okrąży naszą planetę sześciokrotnie. W ciągu drugiej godziny misji eksperci z firmy SpaceX przekazali jednak, że misja zakończy się wcześniej, co oznacza, że rakieta nie będzie w stanie dokonać tylu lotów wokół Ziemi, ile zaplanowano.

Tuż przed godziną 18 naszego czasu, po trzech godzinach misji, rakieta wylądowała w wodach Pacyfiku. Kilka minut wcześniej rakieta weszła z powrotem w atmosferę, czemu towarzyszyły jasne rozbłyski plazmy. Mimo że maszyna powróciła na Ziemię przed czasem, przedstawiciel SpaceX podczas transmisji na żywo stwierdził, że "jak dotąd był to dzień pełen sukcesów".

"Wejście na orbitę rozpocznie kolejny etap prac nad Starshipem, mający na celu zapewnienie jego wielokrotnej użyteczności" - przekazała wcześniej firma SpaceX w komunikacie prasowym.

Megarakieta Starship ruszyła w kolejną misję
Źródło: SpaceX

Ścisła kontrola bezpieczeństwa

Starship wyniesie ważny dla SpaceX ładunek - po raz pierwszy na orbitę trafi 26 satelitów Starlink V3. Eksperci wyjaśnili, że każda jednostka zwiększy przepustowość konstelacji o 1 terabit na sekundę, więc podczas misji zostanie dodane łącznie 26 Tb/s. To około dziesięciu razy większy wzrost przepustowości niż w przypadku pojedynczego startu rakiety Falcon 9 z satelitami Starlink V2 Mini.

>>> CZYTAJ TEŻ: Odebrali sygnał radiowy z egzoplanety. Czego się dowiedzieli

Podczas startu SpaceX ma nadzieję zebrać dane na temat nowej, udoskonalonej osłony termicznej Starshipa - statek został wyposażony w kamery, które mają monitorować jej stan. Przetestowany zostanie także booster Super Heavy, który zgodnie z planem ma wylądować na jednym ze statków SpaceX.

SpaceX podkreśliło, że podczas pierwszych misji orbitalnych Starshipa statek początkowo pozostanie na suborbitalnej trajektorii, po jakiej poruszał się podczas poprzednich testów. Jeśli wszystkie systemy będą działać jak powinny, inżynierowie podejmą decyzję o kontynuacji lotu na orbitę. W przypadku jakichkolwiek problemów Starship zostanie zwodowany w Oceanie Indyjskim.

Starship podczas trzynastego lotu testowego, 24.06.2026
Starship podczas trzynastego lotu testowego, 24.06.2026
Źródło zdjęcia: MICHAEL GONZALEZ/EPA/PAP

Kiedyś może polecieć na Księżyc

Starship to najpotężniejszy system nośny na świecie, zaprojektowany do wielokrotnego użytku. Jest większy od wykorzystywanej przez SpaceX rakiety Falcon 9 i ma kluczowe znaczenie dla planów firmy dotyczących tańszego wysyłania większej ilości ładunków i ludzi na orbitę. Według planów prezesa SpaceX Elona Muska w przyszłości może posłużyć do załogowych lotów międzyplanetarnych.

Portal Space.com podkreślił, że nawet jeśli dzisiejszy lot przebiegnie idealnie, Starship wciąż będzie musiał pokonać wiele przeszkód, zanim wyruszy na przykład na Marsa. Każda misja poza orbitę Ziemi będzie wymagała zatankowania statku kosmicznego. SpaceX nie zaprezentowało jeszcze swojego sposobu na transfer paliwa poza Ziemią, co będzie ważnym kamieniem milowym.

Statek będzie również musiał zostać wyposażony w system podtrzymywania życia przed misjami załogowymi, które mogą nastąpić stosunkowo niedługo. Projekt SpaceX został wybrany przez NASA jako pierwszy załogowy lądownik księżycowy w ramach programu Artemis. Zgodnie z planem powrót ludzi na Księżyc ma nastąpić w 2028 roku w ramach misji Artemis IV.

Źródło: PAP, space.com, SpaceX
Udostępnij:
Tagi:
KosmosSpaceX
Czytaj także:
Przed i po erupcji wulkanu Anak Krakatau w Indonezji
Wyspa zmieniła kształt. Widać to z kosmosu
Świat
Ćma bogong (Agrotis infusa)
Ćmy bogong szturmują domy. Tak dużo nie było ich prawie od dekady
Świat
shutterstock_2410063629
Dni będą ciepłe, ale noce - prawdziwie jesienne
Prognoza
Nepalscy ratownicy poszukują osób porwanych przez lawinę
Zabici i zaginieni po zejściu lawiny
Świat
Młode wilki próbują dostać się do wody
Młode wilki szukały wody. Jeden zjadł błoto
Polska
Przedłuża się zamknięcie lotniska w Katanii
Lotnisko w Katanii wciąż zamknięte. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
Świat
Ulewy doprowadziły w Bangkoku do rozległych powodzi
80 tysięcy ludzi uwięzionych w domach. "Nawet nie wiem, jak przetrwamy"
Świat
Nor'easter odsłonił wrak statku z XIX wieku
Zniknął prawie 150 lat temu. Odsłoniły go burzowe fale
Świat
Upalna sobota 26 września na południu Hiszpanii
Hiszpania. Tak gorąco tak późno nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Meksyk szykuje się na uderzenie huraganu Polo
Wezbrany strumień porwał dom. Nie żyją trzy osoby, w tym dzieci
Świat
Piramida Carstensza (Puncak Jaya), szczyt w pasmie Sudirman na Nowej Gwinei
Znika prastary, tropikalny lodowiec. "Głęboka niesprawiedliwość"
Nauka
Droga stanowa NC12 zniszczona podczas wrześniowego nor'eastera
Woda porwała jedyną drogę na wyspę. Ludzi ewakuowano promami
Świat
Powodzie w indyjskim stanie Uttar Pradesh
Nadciągnęła ulewa, zginęło 56 osób. "Nie zapewniono nam jedzenia ani wody"
Świat
Ludzie uciekają na dachy po powodzi w dystrykcie Chitwan
Woda wdzierała się do domów, ludzie uciekali na dachy
Świat
Zabezpieczenia na plaży w stanie Kalifornia Dolna Południowa przed nadejściem huraganu Polo
Żywioł coraz bliżej. "Należy jak najszybciej zakończyć przygotowania"
Świat
Pogoda na 16 dni: zaczynamy lato po lecie
Pogoda na 16 dni
Prognoza
Kajakami po ulicach Nowego Jorku
Zamiast aut wybrali kajaki. Nagranie z Nowego Jorku
Świat
Ratownicy TOPR podczas interwencji z użyciem śmigłowca
Trudna sobota dla ratowników TOPR. Cztery razy używali śmigłowca
Polska
Atractosteus tropicus
Zagraża jej silne El Nino, w ten sposób rozmnożyli ją po raz pierwszy
Ciekawostki
O poranku...
Słaba widzialność o poranku. IMGW ostrzega
Prognoza
Huragan Nolo zbliża się do Hawajów
Stan wyjątkowy. "Rozważ przeniesienie się do bezpieczniejszego schronienia"
Świat
Plaża w Patagonii w Argentynie
Znaleźli dziesiątki martwych waleni. Podejrzewają bakterie
Świat
Bolid w Niemczech
Kula ognia przecięła niebo w okolicach Berlina. Nagranie
Świat
Jesień, góry, Karpaty, słońce
Czeka nas prawdziwe babie lato. Na ile stopni możemy liczyć
Prognoza
Kozioł śnieżny odwiedził kościół
Nietypowy gość pojawił się przed kościołem
Ciekawostki
Dolina Pięciu Stawów. Widok na Granaty
Ostrzeżenie w Tatrach. Lawiny mogą schodzić samoistnie
Polska
Huragan Polo doprowadził do zniszczeń w miejscowości El Paraiso w meksykańskim stanie Colima
Znów ma piątą kategorię. "Morze wciąż nie jest spokojne"
Świat
Chilijscy celnicy znaleźli ponad 200 skamieniałości amonitów w kontenerze z Madagaskaru
Celnicy przeszukali kontener. Znaleźli setki skamieniałości
Świat
El Nino zagraża lwom morskim
Lwy morskie chorują przez El Nino
Świat
Meteorologiczna jesień przyszła ze słońcem
Nawet 25 stopni. Polska będzie pod panowaniem wyżu Arno
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom