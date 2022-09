Jak wyglądało uderzenie w asteroidę? Można podejrzeć je na obrazach z Webba i Hubble'a

Dwa teleskopy - Jamesa Webba i Hubble'a - uwieczniły moment, w którym sonda NASA uderza w planetoidę Dimporphos, by zmienić jej trajektorię. Dzięki obrazom naukowcy mają szansę dowiedzieć się więcej na temat składu chemicznego obiektu.

Sonda NASA zderzyła się we wtorek z Dimorphosem - księżycem asteroidy Didymos - w ramach misji DART. Był to pierwszy w historii - i do tego zakończony sukcesem - test obrony planetarnej. W ramach próby inżynierowie zamierzali sprawdzić, na ile uderzenie w niewielkie ciało niebieskie może zmienić jego kurs.