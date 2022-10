Lucy zbliży się do Ziemi. Zmierza w kierunku planetoid trojańskich

Sonda Lucy przemknie w niedzielę 350 kilometrów nad powierzchnią naszej planety, będzie więc bliżej niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS). Urządzenie podąża w kierunku trojańczyków Jowisza, czyli asteroid poruszających się po tej samej orbicie, co gazowy olbrzym. Misja ma dostarczyć nam ważnych informacji o tym, jak formowały się planety Układu Słonecznego.

Misja Lucy rozpoczęła się 16 października ubiegłego roku. Jej celem jest badanie tak zwanych trojańczyków, określanych też planetoidami trojańskimi Jowisza. To ciała niebieskie poruszające się po tej samej orbicie, co największa planeta Układu Słonecznego.

Grawitacyjne tango

Początkowo sonda została wyniesiona na stosunkowo niską orbitę. Do jej wydłużenia wykorzystany zostanie manewr asysty grawitacyjnej, wykorzystujący pole grawitacyjne Ziemi. W niedzielę Lucy przeleci obok naszej planety, zwiększając swoją prędkość i wydłużając orbitę. Jak wskazuje NASA, zbliżenie do Ziemi i Księżyca będzie także okazją do kalibracji instrumentów.