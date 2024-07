Sonda JUICE przeleci między Ziemią a Księżycem   

Jak podała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), wydarzy się to 19 sierpnia. Sonda Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) znajdzie się wówczas niecałe 7 tysięcy kilometrów od Ziemi. To mniejsza odległość niż niektórych satelitów, a do Srebrnego Globu JUICE zbliży się na zaledwie 700 km. To pierwszy manewr tego rodzaju w historii, a JUICE to pierwsza europejska sonda wysłana w stronę Jowisza - podkreślają eksperci ESA.