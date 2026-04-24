Nauka Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka Oprac. Krzysztof Posytek |

Karolina Twardowska z Polskiego Towarzystwa Astromedycznego o tym, co przeżywają astronauci Źródło: TVN24

W czwartek, 23 kwietnia, sześcioro ochotników zostało zamkniętych w specjalnym habitacie w Kolonii w Niemczech. To początek eksperymentu SOLIS100, mającego na celu sprawdzenie, jak ludzie radzą sobie z długą izolacją. Jego organizatorami są Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Niemieckie Centrum Aeronautyki i Kosmonautyki (DLR).

Jak długotrwała izolacja wpływa na człowieka

Cel eksperymentu wyjaśniła Angelique von Ombergen, główna specjalistka do spraw eksploracji w ESA. - SOLIS100 Isolation Study to 100-dniowy eksperyment izolacji ludzi, mający na celu lepsze zrozumienie wpływu długotrwałego odosobnienia i izolacji społecznej na ludzi. Badanie koncentruje się na psychologicznych, behawioralnych, kognitywnych i fizjologicznych wyzwaniach, z którymi astronauci będą musieli się zmierzyć podczas przyszłych długoterminowych misji, takich jak dłuższe pobyty na Księżycu czy podróże na Marsa - powiedziała naukowczyni.

Eksperyment SOLIS100 odbywa się na terenie placówki badawczej DLR w Kolonii. To ściśle kontrolowane środowisko kosmiczne, zaprojektowane specjalnie do badań nad załogowymi lotami kosmicznymi. W eksperymencie bierze udział sześciu uczestników w wieku od 26 do 32 lat z sześciu europejskich krajów: Niemiec, Holandii, Portugalii, Włoch, Francji i Polski. Będą oni przebywać i pracować w izolacji przez 100 dni, przestrzegając ustalonego harmonogramu i ograniczeń podobnych do tych obowiązujących podczas misji kosmicznych.

Uczestnicy eksperymentu SOLIS100 Źródło: DLR

Na czym polega wyjątkowość testu

Van Ombergen wytłumaczyła, czym eksperyment SOLIS100 różni się od innych, podobnych testów - z wykorzystaniem łóżek symulujących mikrograwitację (ang. bed rest) oraz suchego zanurzenia (and. dry immersion). Koncentrują się one na odtworzeniu skutków stanu nieważkości dla organizmu człowieka. Mowa tu między innymi o utracie masy mięśniowej i kostnej czy pogorszeniu kondycji układu sercowo-naczyniowego. A jaki jest cel eksperymentu?

- SOLIS100 nie symuluje mikrograwitacji. Zamiast tego bada konsekwencje długotrwałej izolacji i odosobnienia, w tym ograniczone interakcje społeczne. Badanie analizuje wpływ na zdrowie psychiczne, dynamikę zespołu, regulację stresu, sen, sprawność poznawczą, a także zmiany w mikrobiomie załogi i habitatu - wymieniła van Ombergen. Jak dodała naukowczyni, długotrwałe przebywanie w kosmosie ma szereg negatywnych skutków dla człowieka, które wzajemnie na siebie oddziałują. Z tego względu konieczne jest prowadzenie różnego rodzaju testów, bo żaden nie jest w stanie odtworzyć wszystkich aspektów lotów kosmicznych.

Van Ombergen wyjaśniła także, jak wybrano uczestników eksperymentu SOLIS100. Zostali oni wyselekcjonowani w rygorystycznym procesie rekrutacji i selekcji zarządzanym przez DLR we współpracy z ESA. Rozpoczął się on od publicznego naboru, po którym nastąpiła wieloetapowa ocena medyczna, fizjologiczna i psychiczna. Jego efektem był wybór sześciu zdrowych i odpowiednio zmotywowanych kandydatów. Agencja ESA nie podaje ich personaliów.

Polka znalazła się w elitarnej, sześcioosobowej załodze eksperymentu SOLIS100, organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i Niemiecką Agencję Kosmiczną (DLR).



