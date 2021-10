Aktorka, reżyser i kosmonauta dolecieli na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Statek kosmiczny Sojuz MS-19 we wtorek o godzinie 14.26 zadokował na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Na pokładzie znajdują się kosmonauta Anton Szkaplerow, aktorka Julia Peresild i reżyser Klim Szypienko. Rosjanie podczas pobytu na orbicie okołoziemskiej mają nakręcić pierwszy na świecie film fabularny zrealizowany w przestrzeni kosmicznej.

Aktorka Julia Peresild i reżyser Klim Szypienko będą kręcić film fabularny, opowiadający historię lekarki, która udaje się na orbitę okołoziemską, by ratować życie chorego kosmonauty. Ma to być, jak podkreślano, pierwszy na świecie film fabularny, do którego zdjęcia zostaną wykonane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).