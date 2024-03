Walka ze smugami kondensacyjnymi może być prostsza, niż nam się wydawało. Naukowcy obliczyli, że wyznaczanie tras komercyjnych lotów w taki sposób, by unikać ich formowania się, wiąże się z zaskakująco niskimi kosztami. Smugi kondensacyjne w znaczącym stopniu przyczyniają się do ocieplania klimatu.

Loty komercyjne mają wieloraki wpływ na środowisko. Samoloty latające na dużych wysokościach nie tylko emitują gazy cieplarniane, lecz także pozostawiają za sobą smugi kondensacyjne. Nie każdy lot prowadzi do ich powstania - aby się uformowały, konieczne jest odpowiednio wilgotne powietrze. Nad obszarami o dużym ruchu lotniczym smugi te mogą się łączyć, prowadząc do powstawania pierzastych chmur cirrus, działających jak zatrzymujący ciepło koc.

Najprostszym sposobem walki z nimi jest zmiana trasy samolotów odrzutowych tak, by zapobiec powstawaniu smug kondensacyjnych, jednak według niektórych środowisk działanie to byłoby zbyt kosztowne. Do nieco innych wniosków doszli autorzy badania opublikowanego na łamach czasopisma "Environmental Research: Infrastructure and Sustainability".