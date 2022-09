To znalezisko zadziwiło nawet badaczy. Woda na liściach była pełna mikroplastiku

Zanieczyszczenie mikroplastikami to coraz poważniejszy problem. Te drobne cząsteczki przenikają do łańcucha pokarmowego oraz lądowych i morskich ekosystemów, a naukowcy znajdują ich ślady w coraz to nowych miejscach. Badaczom z Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji udało się znaleźć mikroskopijne kawałki tworzyw sztucznych w wodzie zgromadzonej na liściach. Wyniki opublikowano pod koniec sierpnia na łamach czasopisma "Biodiversity & Ecosystem Risk Assessment".