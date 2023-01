Zauważono "iskry", które poprzedzają wybuchy na Słońcu

Rozbłyski słoneczne to nagłe, silne wybuchy energii i cząstek, do których dochodzi w aktywnych obszarach Słońca. Mają one bezpośredni wpływ na to, co obserwujemy na Ziemi: uwalniany w ich wyniku wiatr słoneczny może wytwarzać zorze polarne i zakłócać komunikację radiową, a w skrajnych przypadkach nawet zagraża astronautom oraz powoduje lokalne przerwy w dostawie prądu. Wyniki opublikowanego na łamach "The Astrophysical Journal" badania mogą pomóc astronomom w przewidywaniu, gdzie i kiedy dojdzie do słonecznego rozbłysku.