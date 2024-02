Słodzone napoje i ich kolejne negatywne skutki dla naszego zdrowia

Dla mieszkańców wielu krajów rozwiniętych słodzone napoje stanowią nieodłączną część diety. W Ameryce Północnej są one największym źródłem dodatkowego cukru w diecie. Jak pokazuje badanie opublikowane na łamach czasopisma naukowego "American Journal of Clinical Nutrition", ich picie może wpływać na nasze zdrowie w znacznie większym stopniu niż dotychczas sądzono.

Aktywność kontra cukier

Okazało się, że nawet jeśli zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 150 minut aktywności fizycznej tygodniowo chroni przed rozwojem chorób układu krążenia, to nie było wystarczające, by całkowicie zniwelować negatywny wpływ napojów słodzonych cukrem na układ sercowo-naczyniowy. Osoby, które piły je ponad dwa razy w tygodniu, miały podwyższone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, niezależnie od podejmowanej aktywności fizycznej. Oznacza to, że codzienne picie napojów słodzonych jest jeszcze bardziej szkodliwe dla układu krążenia.