Skąd opóźnienie misji Polaka? Chodzi o ten element ISS

Skąd opóźnienie lotu Polaka? Przyczyna leży na ISS

"To właśnie te statki dostarczają na stację m.in. wodę, jedzenie i powietrze. Od lat wiadomo, że właśnie w tym fragmencie pojawiają się mikroprzecieki - od 2019 roku łatane taśmą kaptonową, żywicą epoksydową, metalowymi łatkami, a nawet silikonem i fragmentami rosyjskich kombinezonów" - napisał Wójcicki. W marcu wyciek powietrza co dobę wzrosło do 1,7 kilograma, a to odpowiada kilku dużym balonom dziennie. "Po prowizorycznych naprawach sytuacja chwilowo się poprawiła. Niestety, w czerwcu czujniki znów wykryły spadek ciśnienia" - dodał.