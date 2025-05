Sławosz Uznański-Wiśniewski na kwarantannie przed lotem w kosmos

Ostatnie badania przed lotem

Jak mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski, dwa tygodnie kwarantanny to dla astronautów nie moment przestoju i odpoczynku, tylko czas wytężonej pracy. Załoga Ax-4 przejdzie ostatnie badania medyczne i certyfikacje potwierdzające jej zdolność do lotu. Czworo członków załogi zajmie się m.in. przeglądem finalnych procedur, wykonywaniem eksperymentów albo powtarzaniem scenariuszy, które mogą zdarzyć się podczas startu rakiety lub już na ISS. Kwarantanna to też czas na psychiczne przygotowanie się do misji. Misja Ax-4 będzie kolejną komercyjną załogową wyprawą realizowaną przez Axiom Space. Udział w niej Polaka to rezultat umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a ESA na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji naukowo-technologicznej IGNIS na ISS. W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jako agencja wykonawcza MRiT. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim po Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie.