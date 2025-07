Czy drożdże z genem z niesporczaka pomogą nam w podboju Marsa?

Czy drożdże mogą nam pomóc w podboju Marsa? Polscy naukowcy będą to sprawdzać, korzystając z próbek, które wróciły razem ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Kierująca przedsięwzięciem astrobiolożka i astrofizyczka Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Ewa Szuszkiewicz poinformowała podczas konferencji w rektoracie US w czwartek, że pojemnik z 40 fiolkami drożdży, których część wzmocniono genem kodującym białko niesporczaka, wrócił ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim z orbity okołoziemskiej i jest już w Polsce. Był to jeden z eksperymentów prowadzonych przez Polaka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Profesor Ewa Szuszkiewicz wyjaśniła, że stacja kosmiczna znajduje się na niskiej orbicie okołoziemskiej, gdzie kończy się atmosfera, ale wciąż oddziałuje magnetosfera Ziemi. Jak zaznaczyła, nie są to takie warunki, jak w głębokiej przestrzeni kosmicznej, jest to więc dopiero pierwszy krok do zrealizowania marzenia o postawieniu stopy na Marsie.