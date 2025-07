Co robi Polak w kosmosie? Zjada wodę, żeby się nie zgubiła

Polak przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) pokazał podczas transmisji, którą zorganizowano w łódzkim Centrum Nauki i Techniki EC1, między innymi jak zachowuje się woda w stanie nieważkości. Na transmisji trzymał saszetkę z wodą, w którą wbita była słomka. Na jej końcu pojawiła się duża kropla, która następnie poleciała w górę. Na samym końcu eksperymentu astronauta zjadł wodę. - Żeby nam się później nie zgubiło - powiedział. - Jak widzicie, wokół mnie jest pełno elektroniki, która jest zasilana. Oczywiście nie chcemy, żeby woda zgubiła się na stacji kosmicznej, dlatego że mogłaby doprowadzić do zwarcia w jakimś systemie elektronicznym i w efekcie doprowadzić do pożaru, na co w stacji kosmicznej nie możemy sobie pozwolić - podsumował.

"Wszystko nam ucieka"

W ramach innego eksperymentu Sławosz Uznański-Wiśniewski próbował rozkręcić mały żyroskop - urządzenie często wykorzystywane w różnego rodzaju systemach nawigacji inercyjnych czy satelitarnych, by mieć prawidłowy odczyt pozycji w kosmosie . Pozwala on astronautom określić położenie.

- To nie jest takie łatwe w stanie nieważkości, bo wszystko nam ucieka - przyznał astronauta. W końcu udało mu się rozkręcić przedmiot. - Jak widzicie, żyroskop lata, a my możemy sobie go przesuwać w każdą stronę, natomiast żyroskop nie zmienia pozycji, tylko cały czas pionowo będzie nam utrzymywał pozycję, w której go rozkręciliśmy. Na tej samej powierzchni - podsumował.