Sławosz Uznański rozpoczął szkolenie w Europejskim Centrum Astronautów

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) poinformowała, że Sławosz Uznański rozpoczął szkolenie przygotowujące do udziału w misji kosmicznej. Polak jest kandydatem do załogowego lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), który ma odbyć się w drugiej połowie 2024 roku.

Polak przechodzi intensywny program szkolenia

Sławosz Uznański w listopadzie ubiegłego roku został wybrany na astronautę rezerwowego ESA po długim procesie rekrutacyjnym, do którego zgłosiło się ponad 22 500 chętnych z krajów członkowskich ESA. 1 września bieżącego roku Polak dołączył do Europejskiego Korpusu Astronautów (European Astronaut Corps). Uznański przechodzi intensywny program szkolenia zapoznawczego, aby sprostać wysokim standardom wymaganym podczas lotów kosmicznych. Sławosz Uznański ma doświadczenie w inżynierii systemów kosmicznych, prowadził badania nad skutkami promieniowania. Niedawno pełnił funkcję inżyniera odpowiedzialnego za największy akcelerator w CERN, Wielki Zderzacz Hadronów. "Jestem bardzo szczęśliwy, że dostałem szansę i biorę udział w szkoleniu astronautów ESA, przygotowującym do przyszłych lotów kosmicznych. Kosmos zawsze był bardzo bliski mojemu sercu i zawsze uważałem się za urodzonego odkrywcę. W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój technologii i badań na niskiej orbicie okołoziemskiej, więc czekam na niezwykle ekscytujące czasy" - skomentował Uznański, cytowany w komunikacie ESA. Sławosz Uznański jest kandydatem do załogowego lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Lot ma odbyć się w drugiej połowie 2024 r. Porozumienie w sprawie lotu na ISS podpisały 4 sierpnia bieżącego roku polskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz amerykańska firma z branży kosmicznej Axiom Space. Polski astronauta wybrany do misji ma "skupić się na eksperymentach technologicznych".