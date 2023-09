Sławosz Uznański o pierwszych tygodniach treningu. "Uczę się tak naprawdę wszystkiego od podstaw"

Doktor Sławosz Uznański rozpoczął szkolenie w Europejskim Centrum Astronautów. Jak przyznał, czeka go jeszcze sporo nauki i przygotowań. - To jest duża odpowiedzialność - mówił pretendent do tego, by zostać drugim Polakiem w przestrzeni kosmicznej w rozmowie z reporterem TVN24 BiS Hubertem Kijkiem.

Dr Sławosz Uznański już niebawem może polecieć w kosmos. Polak rozpoczął niedawno swoje szkolenie w Europejskim Centrum Astronautów. W listopadzie ubiegłego roku został wybrany na astronautę rezerwowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) po długim procesie rekrutacyjnym, do którego zgłosiło się ponad 22,5 tysiąca chętnych z krajów członkowskich ESA. Obecnie jest kandydatem do załogowego lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), który ma odbyć się w drugiej połowie 2024 roku.

- W Europejskiej Agencji Kosmicznej jest piątka astronautów w mojej selekcji karierowej, czyli trenują, żeby polecieć w kosmos na długoterminowe misje, przede wszystkim na Stację Kosmiczną - powiedział Uznański w rozmowie z Hubertem Kijkiem, reporterem TVN24 BiS. - Astronauta projektowy to astronauta, który również zaczyna swój trening i później jest potencjalna misja kosmiczna, która się odbędzie. Tak jak Polska ma ambicje żeby doprowadzić do polskiej misji kosmicznej, tak w tym momencie ja przeprowadziłem się do Kolonii, przygotowuję się do tego momentu, czekając na to, co będzie w przyszłości - dodał.

Mnóstwo przygotowań

Uznański przyznał, że jego trening dopiero się rozpoczął i "nie wie, co czeka go w najbliższych tygodniach i miesiącach". W planach jest na pewno dużo pracy. Astronauta wspomniał, że jego ostatnie dni przebiegły bardzo intensywnie.

- Uczę się tak naprawdę wszystkiego trochę od podstaw - mówił. Dodał, że czeka go zgłębienie wiedzy między innymi na temat systemów kosmicznych czy obsługi kapsuły Dragon. - Oczywiście dosyć dużo matematyki, fizyki, biologii, natomiast też przygotowanie fizyczne, dieta. Miałem dosyć ciekawe szkolenie w tym tygodniu, dwa dni spędziłem używając profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer, po to, żeby dowiedzieć się, jaki sprzęt jest na stacji kosmicznej. I tak jak wy dzisiaj mnie kamerujecie, tak w pewnym momencie mam nadzieję, że ja będę kamerować Ziemię z góry - powiedział.

Uznański wspomniał, że jeśli uda mu się zostać drugim Polakiem w przestrzeni kosmicznej, będzie zachwycony. - To jest duża odpowiedzialność, ja postaram się wypełnić te przysłowiowe buty generała Hermaszewskiego [pierwszego Polaka w kosmosie - red.]. On był dużą inspiracją dla kilku pokoleń Polaków - mówił. Wspomniał także, że jest bardzo związany ze studentami i uczniami, a jego marzeniem jest promocja edukacji, nauki oraz technologii. - Żebyśmy w Polsce budowali technologię światową, i uczestniczyli w światowej nauce w większym wymiarze, niż to jest dzisiaj. A wiem, że mamy ogromny potencjał, ogromny talent ludzki - podsumował.

