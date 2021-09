Setna rocznica urodzin Stanisława Lema. Europejska Agencja Kosmiczna uhonorowała pisarza na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Thomas Pesquet w specjalnym wideo nagranym na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) dokonał upamiętnienia polskiego twórcy i jego wpływu na świat kultury oraz nauki. Do tego wydarzenia doszło dzięki współpracy ESA z Polską Fundacją Fantastyki Naukowej. Jak przekazała fundacja, to wydarzenie bezprecedensowe, bo wcześniej żaden Polak nie został w ten sposób uhonorowany.

Stanisław Lem. Thomas Pesquet uhonorował jego urodziny

"Realizując to przedsięwzięcie przez cały czas czuliśmy ogromne wsparcie i zaangażowanie ESA. Astronauci na stacji kosmicznej są zapracowani, ich czas jest bardzo cenny. Podobnie jak cenne są zasoby komunikacyjne, potrzebne do transmisji danych z orbity. Tym bardziej pokazuje to skalę zaangażowania Europejskiej Agencji Kosmicznej w nasz projekt" - przekazała Fundacja.