W pierścieniach Saturna pojawiły się "szprychy". Naukowcy mają teorię, skąd się tam wzięły

"Szprychy" jak huragan

Naukowcy przeprowadzili obserwację pierścieni Saturna w ramach programu NASA Hubble OPAL, którego celem jest budowanie bazy danych na temat zewnętrznych planet Układu Słonecznego. Jednym z jej celów było badanie zjawiska "szprych" ( spokes - ang.) na pierścieniach Saturna - niewielkich, sezonowych zakłóceń, które wydają się poruszać wzdłuż powierzchni lodowo-skalnych kręgów. Pojawiają się one co około 7-8 lat na pierścieniu B, najszerszym i najlepiej widocznym z Ziemi.

Magnetyzm i pory roku

"Szprychy" zostały po raz pierwszy udokumentowane przez misję NASA Voyager na początku lat 80-tych ubiegłego wieku. Do tej pory naukowcom nie udało się odkryć, co jest ich przyczyną, jednak ich występowanie prawdopodobnie powiązane jest ze zmiennością pór roku na Saturnie. Podobnie jak Ziemia, Saturn ma cztery pory roku, a każda z nich trwa około 7 lat ziemskich. W momencie równonocy pierścienie są nachylone krawędzią do Słońca, i to wtedy pojawiają się na nich "szprychy". Zjawisko zanika, gdy na Saturnie jest blisko letniego lub zimowego przesilenia.