Błyszczące pierścienie i malutkie księżyce. Saturn w obiektywie Teleskopu Webba

Błyszczący lód

Saturn w podczerwieni wygląda na niezwykle ciemny obiekt - to dlatego, że znajdujący się w atmosferze metan pochłania prawie całe światło słoneczne. Pierścienie gazowego olbrzyma zbudowane są jednak ze skał i lodu, które w tej długości fal są stosunkowo jasne, co sprawia, że wydają się błyszczeć. Tworzące je cząstki mają rozmiary od mniejszych niż ziarnko piasku do tak dużych, jak góry na Ziemi. Trzy niewielkie punkty na lewo od Saturna to jego księżyce - od góry: Dione, Enceladus i Tetyda.