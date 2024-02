50-kilogramowy kosmiczny śmieć może spaść na Ziemię

Satelita obserwacyjny ERS-2, należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej, prawdopodobnie wejdzie w atmosferę Ziemi jeszcze w tym tygodniu. Nieaktywny już obiekt był swego czasu jednym z najbardziej zaawansowanych satelitów badających morza, lądy i czapy polarne.

Zgodnie z przewidywaniami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) niedziałający już satelita ERS-2 prawdopodobnie wejdzie w ziemską atmosferę 21 lutego 2024 roku około południa czasu środkowoeuropejskiego. Wstępne szacunki zakładają, że może do tego dojść 15 godzin wcześniej lub później.

Astronomowie dodają jednak, że wejście obiektu w atmosferę jest niekontrolowane. Oznacza to, że nie można dokładnie określić, kiedy i w którym regionie Ziemi nastąpi. Istnieje jednak spore prawdopodobieństwo, że dojdzie do niego nad oceanem, ponieważ woda pokrywa około 70 procent powierzchni naszej planety. Większość satelity spłonie w atmosferze, niewykluczone jednak, że jego szczątki spadną na Ziemię. ESA poinformowała, że największy fragment ESR-2, jaki może dotrzeć do powierzchni naszej planety, nie powinien ważyć więcej niż 52 kilogramy.