"Historyczny koniec pionierskiej misji". Brytyjski satelita spłonął w atmosferze

Satelita pogodowy Aeolus oficjalnie zakończył swoją misję. W piątek późnym wieczorem spłonął w atmosferze. Inżynierowie Europejskiej Agencji Kosmiczej mają powody do radości - udało im się przeprowadzić pierwsze w pełni kontrolowane sprowadzenie satelity do atmosfery. Dzięki temu testowi pojawiła się szansa na zwalczenie problemu, jaki stanowią kosmiczne śmieci.

W piątek około godziny 21 nad Antarktydą doszło do ponownego wejścia sondy Aeolus w atmosferę ziemską. Zjawisko zostało potwierdzone przez organizację US Space Command.

Jak przekazała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), tym samym doszło do "historycznego końca pionierskiej misji". Ponowne wejście nastąpiło po serii złożonych manewrów, które sprawiły, że orbita sondy obniżyła się do wysokości 120 kilometrów. Według ESA było to pierwsze tego rodzaju wspomaganie, umożliwiające ponowne wejście w atmosferę. Dzięki nim Aeolus ustawił się tak, że wszystkie jego elementy mogły spłonąć w atmosferze. W innym wypadku istniało ryzyko, że jej części spadając w dół uszkodziłyby inne satelity.