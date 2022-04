Pazury jak 40-centymetrowe ostrza. Naukowcy pokazali nowo odkryte szczątki megaraptora

Największy z megaraptorów

- Megaraptory były dinozaurami mięsożernymi. Żywiły się mięsem i osiągały wysokość od pięciu do dziewięciu metrów, przy czym największy z nich - Maip macrothorax - osiągał wysokość do dziesięciu metrów. Megaraptory były zwierzętami o zwinnym szkielecie, długich ogonach, które z pewnością pomagały im w poruszaniu się i zachowaniu równowagi, długich szyjach i długiej czaszce z ponad 60 małymi zębami. Jednak ich najlepszą bronią były silne, długie ramiona, zakończone długimi, zakrzywionymi i spiczastymi pazurami, które w niektórych przypadkach mogły mierzyć nawet 40 centymetrów długości - opowiadał Mauro Aranciaga, jeden z odkrywców.

Doskonale zachowane

- To zwierzę ma wyjątkowo duże rozmiary. Udało nam się odzyskać wiele części klatki piersiowej, co dało nam wyobrażenie o tym, jak wyglądał jego tułów. Jednocześnie jedną z zalet jest to, że skamieniałości zachowały coś, co raczej nie powinno przetrwać. To zwierzę ma dużą jamę klatki piersiowej. Widać na niej wstawki więzadłowe, które łączą kręgi z żebrami - dodał Aranciaga.