Samce orek to maminsynki. Ich matki mają mniejsze szanse na kolejne potomstwo

Amerykańcy naukowcy odkryli, jak skomplikowane są relacje rodzinne wśród orek oceanicznych. Okazuje się, że matki opiekują się swoimi synami i polują dla nich, nawet jeśli dzieci osiągną już dorosłość. Córki są zaś "porzucane", by radziły sobie samodzielnie. Co więcej, opieka nad synami tak bardzo pochłania matki-orki, że te mają o wiele mniejsze szanse na kolejne potomstwo.

Zawsze z matkami

Ponieważ orki to gatunek matrylinearny, w którym dzieci - niezależnie od płci - automatycznie po urodzeniu włączane są do grupy matki i pozostają jej członkami przez całe życie.

Trudy pokrewieństwa

Jak dodano, samce czerpią spore profity z trzymania się swoich matek. Tymczasem samice po osiągnięciu dojrzałości płciowej (ok. 6-10. roku życia), zostają całkowicie odcięte od nich i nie są w stanie otrzymać od nich pokarmu. Dlaczego synowie mają w tym wypadku lepiej? Badaczom wydaje się, że może mieć to związek z ewolucyjną analizą kosztów i korzyści.

- Samce są większe od samic, dlatego potrzebują większej liczby kalorii. Są także nieco mniej zwinne, więc mogą mieć mniej szczęścia w polowaniach - powiedział Weiss. - Z punktu widzenia matki istnieje kilka dobrych powodów, dla których wolą pomagać swoim synom. Kiedy córki rozmnażają się, ich dzieci trafiają do tej samej grupy, co babcia. Oznacza to, że w grupie pojawia się "jeszcze jedna gęba do wykarmienia", która może konkurować z pozostałym potomstwem. Więc pomoc samicom kosztuje o wiele więcej. Natomiast w przypadku samców, kiedy oni się rozmnożą, to ich dzieci trafiają do innej grupy i najczęściej opiekują się nimi tamte matki - opowiadał.