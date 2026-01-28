Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Ryzyko niekontrolowanej deorbitacji nad Europą

Start rakiety Zhuque-3 od LandSpace
Rakieta Elona Muska eksplodowała
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W ciągu kilku dni może dojść do niekontrolowanej deorbitacji drugiego stopnia chińskiej rakiety Zhuque-3. Obiekt krąży po niskiej orbicie, a w momencie wejścia w atmosferę może znaleźć się nad lądem - według niektórych prognoz nawet nad Europą.

O nadchodzącej deorbitacji drugiego stopnia rakiety Zhuque-3 poinformował popularyzator astronomii Karol Wójcicki na swoim blogu "Z głową w gwiazdach". Pojazd wystartował w grudniu 2025 roku. Jego pierwszy stopień rozbił się podczas próby kontrolowanego lądowania, ale drugi człon trafił na orbitę.

Chińska rakieta Zhuque-3 może przelecieć nad Europą

Jak wyjaśnił Wójcicki, wejście w atmosferę drugiego stopnia Zhuque-3 jest nieuniknione. Według obecnych prognoz ma do niego dojść między 29 a 31 stycznia - okno niepewności wciąż jest bardzo duże. Co istotne, orbita obiektu przecina obszary zamieszkałe, w tym Europę, a nawet Polskę.

- Nasz region znalazł się na liście obszarów potencjalnie zagrożonych przelotem szczątków. Podkreślam jednak: potencjalnie. Statystycznie szanse, że cokolwiek spadnie akurat na teren zamieszkany, są bardzo małe - przekazał ekspert.

Według aktualnych prognoz obiekt może przelecieć nad Wyspami Brytyjskimi, Danią, południową Skandynawią i Bałtykiem zaledwie 30 minut po prognozowanym momencie deorbitacji. Należy jednak pamiętać, że ze względu na dużą niepewność czasową prognozy te mogą ulec zmianie.

Start rakiety Zhuque-3 od LandSpace
Start rakiety Zhuque-3 od LandSpace
Źródło: Reuters

Autorka/Autor: ast

Źródło: "Z głową w gwiazdach"

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Kosmos
Czytaj także:
Tak do Polski ma napływać mróz
"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend
Prognoza
Odśnieżanie po zimowej burzy, jaka przeszła w weekend nad Nowym Jorkiem
Nie mają prądu, mróz nie ustępuje. Naprawa potrwa "całe tygodnie"
Świat
Gołoledź, zima
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Opady śniegu, pogoda
W części kraju popada śnieg
Prognoza
Służby odnalazły ciało amerykańskiego studenta porwanego przez fale na Lanzarote
Tragedia na Wyspach Kanaryjskich. Nie żyje amerykański student
Świat
Chłopiec z Wirginii zmarł po wpadnięciu do lodowatego jeziora
Rośnie bilans ofiar zimowej burzy. Troje braci wpadło pod lód
Świat
Lód na chodniku
W nocy na chodnikach i drogach będzie ślisko
Prognoza
Głaz spadł na dom na Minorce
Głaz wielkości auta wpadł do sypialni. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Po osuwisku w Nascemi na Sycylii domy znalazły się na skraju klifu
"Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo skomplikowana"
Świat
Burza Chandra wywołała powódź w miejscowości Bunclody w południowo-wschodniej Irlandii
"W tej chwili to istny rwący potok"
Świat
Mróz
Siarczysty mróz już niebawem. Ile stopni będzie
Prognoza
Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Osuwisko zeszło, 23 żołnierzy zginęło
Świat
Pantera śnieżna (Panthera uncia)
Chciała zrobić sobie zdjęcie z dzikim kotem, została zaatakowana
Świat
Auta zagrzebane w śniegu w hiszpańskich górach Sierra Nevada
"Utknąłem w sobotę i wciąż nie mogę się wydostać"
Świat
Pożar w Jacobs Well po wypadku awionetki
Prawie 50 stopni na termometrach. Każda iskra może wywołać pożar
Świat
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Hipopotam w wodzie - zdjęcie poglądowe
Władze ostrzegają przed atakami krokodyli i hipopotamów
Świat
Lód, mróz
"Temperatura runie w przepaść". Może być poniżej -20 stopni
Prognoza
Noc mgła zima
Noc przyniesie zimowe opady i marznące mgły
Prognoza
Utrudnienia na dworcu w Lesznie
Utrudnienia na kolei, opóźnienia przekraczające osiem godzin
Prognoza
Lód w Szczecinie
Polska pod lodem. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Sycylia, osuwisko
Osuwisko na turystycznej wyspie. "Sytuacja jest dramatyczna"
Świat
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alert RCB dla kolejnych regionów. "Ogranicz podróże"
Prognoza
Zimowe opady
Jakie będą dalsze losy opadów marznących?
Prognoza
Tramwaje nie jeżdżą w Berlinie
Atak zimy w Niemczech. Berlińskie tramwaje sparaliżowane
Świat
Intensywne opady śniegu na Hokkaido
Dosypało rekordowo dużo. "Nie ma nawet gdzie wyrzucać śniegu"
Świat
Oblodzone molo w Sopocie
Molo w Sopocie zamknięte do odwołania. Nie tylko ono
Polska
Opady marznące nad Polską
Radar opadów marznących. Tu nie da się chodzić
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
W wielu miejscach przyda się parasol
Prognoza
Śnieg w Nowym Jorku
Białe drogi, pierwsze utrudnienia. Relacje z Nowego Jorku
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom