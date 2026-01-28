Ryzyko niekontrolowanej deorbitacji nad Europą

Rakieta Elona Muska eksplodowała Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

O nadchodzącej deorbitacji drugiego stopnia rakiety Zhuque-3 poinformował popularyzator astronomii Karol Wójcicki na swoim blogu "Z głową w gwiazdach". Pojazd wystartował w grudniu 2025 roku. Jego pierwszy stopień rozbił się podczas próby kontrolowanego lądowania, ale drugi człon trafił na orbitę.

Chińska rakieta Zhuque-3 może przelecieć nad Europą

Jak wyjaśnił Wójcicki, wejście w atmosferę drugiego stopnia Zhuque-3 jest nieuniknione. Według obecnych prognoz ma do niego dojść między 29 a 31 stycznia - okno niepewności wciąż jest bardzo duże. Co istotne, orbita obiektu przecina obszary zamieszkałe, w tym Europę, a nawet Polskę.

- Nasz region znalazł się na liście obszarów potencjalnie zagrożonych przelotem szczątków. Podkreślam jednak: potencjalnie. Statystycznie szanse, że cokolwiek spadnie akurat na teren zamieszkany, są bardzo małe - przekazał ekspert.

Według aktualnych prognoz obiekt może przelecieć nad Wyspami Brytyjskimi, Danią, południową Skandynawią i Bałtykiem zaledwie 30 minut po prognozowanym momencie deorbitacji. Należy jednak pamiętać, że ze względu na dużą niepewność czasową prognozy te mogą ulec zmianie.

Start rakiety Zhuque-3 od LandSpace Źródło: Reuters