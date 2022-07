Ryba akwariowa potrafi zregenerować serce po zawale. I może nas tego nauczyć

Danio pręgowany - popularna ryba akwariowa - potrafi naprawiać uszkodzone organy wewnętrzne. Niemieccy naukowcy przyjrzeli się temu procesowi, identyfikując mechanizmy, które wpływają na tempo i kierunek regeneracji. Niewykluczone, że w przyszłości zostaną one wykorzystane w terapii ludzi.

Kiedy dochodzi do zawału serca, kluczem do wyzdrowienia jest szybka pomoc. W innym przypadku komórki mięścia sercowego zostają uszkodzone przez niedotlenienie i zaczynają obumierać. Organ wypełnia się tkanką bliznowatą i nie potrafi pompować krwi tak skutecznie, jak dotychczas. Niektóre zwierzęta posiadają jednak zdolność skutecznej regeneracji serca.

Ludzkie serca są o krok z tyłu

- Co zaskakujące, natychmiastowa odpowiedź na uraz jest bardzo podobna, jednak u ludzi proces regeneracji zatrzymuje się w tym momencie, ale u ryb trwa dalej. W miejscu uszkodzenia tworzą one nowe komórki mięśnia sercowego, które są zdolne do skurczu - zaznacza prof. Jan Philipp Junker, współautor badania.