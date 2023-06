Rozbłysk światła na Jowiszu. Skąd się wziął?

Burze to powszechne zjawisko w Układzie Słonecznym - obserwujemy je nie tylko w atmosferze Ziemi, ale również na Wenus, Saturnie czy Jowiszu. To właśnie na największej planecie krążącej dookoła Słońca znajduje się gigantyczna burza znana także jako Wielka Czerwona Plama. Należąca do NASA sonda Juno uchwyciła nieco mniej sławne, ale równie interesujące zjawisko.