Trwał ponad trzy minuty, był milion razy jaśniejszy niż Droga Mleczna

Rozbłyski gamma to krótkie, ale intensywne emisje promieniowania elektromagnetycznego w jego najjaśniejszej, najbardziej energetycznej postaci. Powstają w następstwie różnych zjawisk, na przykład wybuchów supernowych. W marcu 2023 roku naukowcom korzystającym z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) udało się zarejestrować jeden z najjaśniejszych rozbłysków w historii obserwacji. Rozbłysk gamma został zarejestrowany także przez inne instrumenty, takie jak Kosmiczny Teleskop Promieniowania Gamma Fermi należący do NASA czy satelita Transiting Exoplanet Survey.

Pierwiastki życia

Obserwacje wykazały, że podczas eksplozji doszło do uwolnienia telluru - metalu ciężkiego, który na Ziemi jest wykorzystywany choćby do produkcji CD/DVD wielokrotnego zapisu. Jego obecność utwierdziła naukowców w przekonaniu, że pojawiły się również inne pierwiastki - między innymi jod, który jest niezbędny do powstania życia.

Badacze od dawna byli przekonani, że fuzje gwiazd neutronowych produkują spore ilości pewnych pierwiastków, jednak trudno znaleźć na to dowody. Kilonowe nie zdarzają się zbyt często, dlatego naukowcy spędzili mnóstwo czasu na przeszukiwaniu zapisów o rozbłyskach gamma trwających na tyle długo, by ich powstanie mogłoby być skutkiem połączenia się gwiazd neutronowych.

NASA, ESA, CSA, STScI, A. Levan (Radboud University and University of Warwick)

Zaobserwowany rozbłysk oraz macierzysta galaktyka NASA, ESA, CSA, STScI, A. Levan (Radboud University and University of Warwick)

Sporo czasu

Dzięki JWST naukowcy prześledzili także trajektorię obiektów przed połączeniem. Jak przekazali w badaniach, gwiazdy należały do układu podwójnego w galaktyce spiralnej. Najpierw jedna eksplodowała jako supernowa i stała się gwiazdą neutronową, a potem to samo stało się z drugim ciałem. Wybuchy sprawiły, że obiekty zostały wyrzucone z galaktyki i musiały minąć miliony lat, zanim stały się jednością. Potem doszło do kilonowej, a następnie do rozbłysku gamma i uwolnienia pierwiastków.