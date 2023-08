Rosja wystrzeliła statek kosmiczny na Księżyc. To pierwsza taka misja od prawie 50 lat

Rosja wystrzeliła statek kosmiczny z lądownikiem na Księżyc - poinformował w piątek Reuters, powołując się na rosyjską agencję kosmiczną Roskosmos. To pierwsza taka misja od 47 lat. Lądownik Łuna-25 ma osiąść na powierzchni Srebrnego Globu 21 sierpnia.

W piątek o godzinie 2.11 czasu moskiewskiego (w Polsce była to godzina 1.11) z kosmodromu Wostocznyj wystrzelono rosyjską rakieta Sojuz 2.1v z pojazdem księżycowym Łuna-25. Kosmodrom położony jest w obwodzie amurskim na wschodzie Rosji.

Łuna-25 ma wylądować na Księżycu

Jest to pierwsza rosyjska misja księżycowa od 1976 roku, kiedy to Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich rywalizował ze Stanami Zjednoczonymi w wyścigu kosmicznym. Wówczas pojazd Łuna-24 dostarczył na Ziemię próbki gruntu księżycowego. W ostatnich latach rosyjski program kosmiczny osłabł głównie z powodu braku funduszy i skandali korupcyjnych, a także zerwania kontaktów z partnerami na Zachodzie. Dodatkowo Rosja ma obecnie trudniejszą sytuację, bowiem do grona jej rywali dołączyły Indie i Chiny.